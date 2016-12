Santos contrata volante Leandro Donizete, do Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos confirmou nesta quarta-feira (28) a contratação do volante Leandro Donizete, do Atlético-MG. O contrato do jogador deverá ter duração de três anos e um salário mensal de cerca de R$ 300 mil. Antes de Donizete, o time paulista treinado pelo técnico Dorival Júnior já havia contratado para a temporada 2017 o zagueiro Cleber, o atacante Vladimir Hernández e o lateral-direito Matheus Ribeiro.