'Ganhei uma segunda chance para ficar aqui', diz Ana Hickmann ao relembrar ataque em hotel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann passou por um susto no começo do mês de maio, quando um homem armado invadiu o quarto em que ela estava em um hotel em Belo Horizonte e a ameaçou. Na ocasião, Giovana Alves de Oliveira, sua assessora, foi atingida pelos disparos. Passados mais de seis meses, a apresentadora da Record afirmou que até hoje ainda repassa em sua cabeça as lembranças do que aconteceu naquele dia. "Medo é uma das coisas que ainda de vez em quando bate, porque quando voltam certos flashes na cabeça, situações, palavras, fisionomias de pessoas, isso mexe comigo, me faz tremer um pouco", disse a apresentadora em entrevista a Gugu. "Mas eu paro, respiro, concentro e sigo em frente", acrescentou. Desde as ameaças que recebeu de Rodrigo de Pádua, 30, que se dizia fã da apresentadora, Ana disse que sente como se tivesse ganhado uma nova oportunidade de viver. "Este foi o ano em que eu descobri que Deus realmente gosta de mim, em que ele me deu uma segunda chance para ficar aqui", avaliou Para o futuro, ela não descartou ter um segundo filho. "Vontade é o que não falta", declarou. O programa" Gugu", com a entrevista da apresentadora vai ao ar nesta quarta (28), após o "Jornal da Record".