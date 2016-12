João Schmidt tem proposta da Atalanta

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo pode perder mais um jogador para 2017. A Atalanta fez proposta para tirar João Schmidt do Morumbi. Os italianos ofereceram vínculo de três temporadas e deixaram o volante empolgado com a possibilidade de atuar na Europa. O jogador, de 23 anos, tem contrato com o clube paulista até 30 de junho de 2017 e, a partir de 1º de janeiro, está livre para assinar um pré-contrato com outro clube sem que o São Paulo receba nada pela transferência. Na Itália, todos dão como certa a contratação do brasileiro. A diretoria tricolor já apresentou duas propostas de aumento de salário e ampliação do vínculo para o estafe do atleta. No entanto, o meio campista não deu uma resposta positiva até o momento. Mesmo assim, o São Paulo ainda acredita que poderá convencê-lo a permanecer no Brasil e conta com o jogador na próxima temporada. O técnico Rogério Ceni, inclusive, espera utilizar o volante na Florida Cup, nos Estados Unidos. "Ele está na nossa lista para a Florida Cup e ainda tentamos demover essa ideia [de transferência] dele", disse José Jacobson Neto, diretor de futebol do São Paulo. Profissionalizado em 2012, João já disputou 50 partidas pelo São Paulo. Em 2015, foi emprestado para o Vitória de Setúbal, de Portugal. Na Europa, ele se destacou ao entrar em campo 34 vezes e marcar oito gols.