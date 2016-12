Panda macho mais velho do mundo morre aos 31 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, nesta quarta (28), na China, o panda macho mais velho do mundo. Conhecido como Pan Pan, o animal tinha 31 anos. Uma autópsia para confirmação da causa da morte está sendo realizada. "Pan Pan tinha o equivalente a 100 anos humanos, mas, por conta de um câncer, sua saúde acabou se deteriorando nos últimos três dias", afirmou, à agência oficial Xinhua, Tan Chengbin, cuidadora do Centro Chinês de Conservação e Pesquisa de Pandas Gigantes. O panda viveu em cativeiro boa parte de sua vida. Pan Pan sofria, desde junho deste ano, com um câncer. A velhice também acabou debilitando sua saúde. Normalmente, a expectativa de vida de pandas é de 20 anos, contudo, os criados em cativeiro costumam viver mais.