SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há exatos 24 anos, Daniella Perez foi assassinada pelo ex-ator Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, ex-mulher dele. A efeméride foi lembrada nesta quarta (28) pela mãe da atriz, Gloria Perez, que publicou um vídeo com imagens da filha em diversos momentos da carreira. "O dia em que a ambição de dois psicopatas tirou você de nós", escreveu a autora em sua página oficial no Facebook. Daniella foi assassinada com 18 golpes de tesoura pelo colega de trabalho, Guilherme de Pádua —na época, os dois atuavam juntos na novela "De Corpo e Alma"— e pela então mulher dele, Paula Thomaz. Pelo crime, ambos foram condenados a 18 anos de prisão. Mas, após seis anos na cadeia, foram soltos em regime de liberdade condicional. No ano passado, a autora criticou a pena que os dois autores do crime receberam. "Para os dois psicopatas saiu barato", disse.