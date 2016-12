Palco da Virada é montado na avenida Paulista; Emicida está entre atrações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou na noite desta terça-feira (27) a montagem do palco da festa de Réveillon que acontecerá na avenida Paulista, centro de São Paulo, entre o dia 31 e 1º de janeiro. Estarão entre as atrações deste ano Edson & Hudson, Emicida, Daniela Mercury, Elza Soares e a Banda Glória. O palco está sendo feito na altura da av. Brigadeiro Luís Antônio e provoca a interdição de uma faixa de cada lado da Paulista, junto ao canteiro central. A ciclovia, no entanto, continua a operar normalmente. O bloqueio parcial continuará até a noite de sexta (30), quando será estendido a todas as faixas da Paulista e da Brigadeiro Luís Antônio por conta da corrida de São Silvestre e da festa de Réveillon, que acontecem no sábado (31). Segundo a prefeitura, o palco ficará de frente para o sentido Consolação da via e a área dos shows irá até a altura da alameda Casa Branca. Oito painéis de LED serão instalados por toda a avenida e haverá em vários pontos barracas de alimentação credenciadas pela subprefeitura da Sé. O acesso ao evento poderá ser feito pela vias: rua Pamplona, alameda Campinas, rua Joaquim Eugênio de Lima, av. Brigadeiro Luis Antônio e a própria av. Paulista. As entradas mais próximas ao palco serão fechadas à medida que o espaço for atingindo sua capacidade total, direcionando as pessoas para as próximas entradas. Assim como em anos anteriores, haverá revista preventiva nos acessos e não será permitida a entrada com armas de fogo, objetos perfurantes ou cortantes, latas, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício e outros que possam apresentar risco. A festa da Virada começará às 19h com o DJ Leandro Pardi, que será seguido por Edson e Hudson, Emicida, Daniela Mercury -que fará a contagem regressiva para 2017&-, Elza Soares com acompanhamento do grupo Bixiga 70 e a banda Glória, que deve finalizar a festa por volta das 2h da manhã do dia 1º. A mestre de cerimônias será a drag queen Tchaka. Assim como no ano passado, a queima de fogos deve durar em torno de dez minutos, segundo a prefeitura. TRANSPORTE O Metrô terá operação especial para a chegada e partida do público da festa, com as estações Trianon-Masp, Paraíso e Consolação abertas durante toda a madrugada. Na av. Paulista, somente a estação Brigadeiro será fechada. Os ônibus também terão mudanças por conta da corrida de São Silvestre e do Réveillon. No caso da corrida, as alterações começarão às 21h de sexta (30), afetando 111 linhas, entre suspensões e desvios. Já para a festa de Ano-Novo, os bloqueios começam às 15h de sábado, afetando 31 linhas.