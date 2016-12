Trump acusa Obama de criar empecilhos

Unidos — O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Barack Obama ontem de criar empecilhos “inflamatórios” na transição do governo e de tratar Israel com “total desdém”. Embora Trump não tenha detalhado o teor de suas críticas em suas mensagens no Twitter, o presidente eleito deixou claro não ter gostado da declaração de Obama, que afirmou há poucos dias que teria ganhado a eleição caso tivesse concorrido. O tom fortemente respeitoso do empresário em relação ao atual ocupante da Casa Branca, que predominava desde novembro, evaporou em seus últimos tuítes. “Estou fazendo meu melhor para minimizar as muitas declarações inflamatórias e empecilhos do presidente Obama”, escreveu Trump. “Achei que esta fosse ser uma transição serena - claro que não”. Trump também criticou a decisão do governo Obama de se abster na votação do Conselho de Segurança das Nações Unidas que condenou a construção de assentamentos por parte de Israel. “Não podemos continuar deixando que Israel seja tratado com total desdém e desrespeito”, ele disse. “Eles costumavam ser grandes amigos dos EUA... Não mais. O começo do fim foi o terrível acordo com o Irã, e agora isso!”, continuou.

Ditador

Uruguai — O general Gregorio Álvarez, o último presidente do regime militar do Uruguai, morreu ontem aos 91 anos. A morte foi confirmada pelo hospital das Forças Armadas. Álvarez participou do golpe militar que dissolveu o Congresso em 1973 e se tornou chefe das Forças Armadas em 1978, chegando ao poder em 1981. Ele concordou em se retirar do poder em benefício de um político civil em 1984. Durante a ditadura no Uruguai, centenas de militantes de esquerda foram presos e torturados. Em 2009, ele foi condenado a 25 a 25 anos de cadeia pela morte ou desaparecimento de 37 pessoas.

Pearl Harbor

Estados Unidos — O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, apresentou na terça-feira “sinceras e eternas condolências” pelos militares americanos mortos no ataque de 7 de dezembro de 1941 num dos momentos mais importantes da histórica visita de ontem realizada a Pearl Harbor ao lado do presidente dos EUA, Barack Obama. Abe e Obama colocaram primeiro duas coroas de flores junto da parede onde estão gravados os nomes dos 1177 tripulantes, num total de 1.512 pessoas que perderam a vida quando a base naval norte-americana de Pearl Harbor foi atingida por caças-bombardeiros japoneses.

Suspeito

Alemanha — O tunisiano de 40 anos cujo contato apareceu no celular do homem que matou doze pessoas com um caminhão em Berlim, Anis Amri, foi preso ontem em Berlim, afirmaram promotores federais. “Novas investigações indicaram que ele pode estar envolvido no ataque ao mercado de natal na semana passada”, afirmou a promotoria. O homem foi detido após buscas feitas em sua casa e sua propriedade comercial em Berlim. A polícia quer saber se ele ou outras pessoas ajudaram Amri a fugir de Berlim e como ele chegou a Milão, onde foi encontrado e morto pela polícia local.

Ataque aéreo

Iraque — Moradores da cidade de Mossul, a terceira maior cidade do Iraque, disseram ontem que um ataque aéreo destruiu a última ponto que estava em funcionamento na cidade. Os moradores, que falaram à Associated Press sob condição de anonimato temendo por sua segurança, disseram que o ataque aéreo aconteceu na madrugada de segunda-feira. O Iraque e as forças lideradas pelos EUA não comentaram. Ativistas em Mossul publicaram fotos na noite de terça-feira dos destroços da ponte, conhecida como Ponte Velha, mostrando vigas afundando. A cidade tinha cinco pontes sobre o rio Tigre.