Rio adianta salário para servidores da Fazenda e paga 13º a professores

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto parte dos servidores do Rio têm recorrido a doações para sobreviver aos atrasos nos salários, os funcionários das áreas de Educação, Fazenda e Planejamento receberam dinheiro em suas contas nesta quarta (28). Os primeiros, que já são priorizados no calendário de pagamentos mensais, receberam o 13º de 2016, pago com adiantamento de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) feito pelo governo federal. O pagamento, porém, foi feito apenas aos servidores da ativa. Os aposentados terão que esperar o calendário do governo estadual para o pagamento do 13º salário. Já os servidores das áreas de Fazenda e Planejamento receberam o salário integral de novembro, sob a justificativa de "evitar imprevistos no processamento da folha de pagamento do funcionalismo público e também para não prejudicar a arrecadação tributária", segundo informou a Secretaria de Fazenda. Eles iniciaram, nesta quarta, uma greve em protesto aos atrasos de salários e forçaram o governo a antecipar os pagamentos. No calendário proposto na semana passada, a a primeira parcela do salário de novembro, de R$ 264, será paga no dia 5 de janeiro. O restante será dividido em outras quatro parcelas até o dia 17. Apenas servidores da Educação e da Segurança Pública, além dos aposentados da Segurança, haviam recebido os salários de novembro até esta quarta. DOAÇÕES Entidades ligadas aos servidores e até um batalhão de polícia iniciaram esta semana coleta de doações de alimentos para ajudar as pessoas que estão sem receber salários. "Temos inativos que recebem menos de R$ 300 para passar o Natal e o Ano Novo. Alguns estão literalmente sem comida em casa, porque ou compram remédios ou alimentos", escreveu nas redes sociais o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (Botafogo, Flamengo e Cosme Velho), Ricardo Naldoni, ao pedir doações. "Sei também que não somos culpados desta situação e nem os servidores, mas por amor e compaixão devemos todos ajudar", completou. A campanha SOS Servidores, criada por magistrados da Justiça estadual arrecadou R$ 60 mil, que foram convertidos em 1.136 cestas básicas para distribuição entre os servidores. Na última sexta (23), os servidores serviram uma ceia com pão e água em frente à sede do governo estadual, em protesto intitulado "Ceia da miséria".