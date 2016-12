Prazo para renovar o Fies termina nesta sexta-feira

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Educação, afirmou ontem que cerca de 45 mil estudantes ainda não renovaram o contrato do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Ao todo, cerca de 1,5 milhão de contratos devem ser renovados. Os beneficiários tem até amanhã para realizar a renovação. O órgão já prorrogou por duas vezes a data-limite para renovação e não deve estender o prazo novamente.

O processo de renovação dos contratos do Fies deve ser feito pela internet, no sistema eletrônico SisFies (Sistema Informatizado do Fies). O aditamento é o processo pelo qual o aluno renova seu contrato com o MEC e garante a continuidade do financiamento de seu curso.

Os aditamentos estavam congelados devido à falta de recursos, que foram liberados somente após a aprovação de crédito suplementar para o programa pelo Congresso Nacional. Segundo Vieira, o investimento na renovação dos contratos neste semestre será de R$ 8,6 bilhões.

Para 2017, o órgão afirma que já foi enviado ao Congresso um Projeto de Lei Orçamentária contemplando recursos da ordem de R$ 21 bilhões, o que garantirá a continuidade dos financiamentos e a manutenção dos contratos com os agentes financeiros do fundo. O pedido de aditamento é realizado inicialmente pelas instituições de educação superior. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no SisFies.