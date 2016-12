Turistas usam redes sociais para planejar viagens

Nada de mapas ou guias de viagens, os turistas agora usam as redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, e o celular para planejar os próximos roteiros turísticos. É o que revela pesquisa realizada pela Gfk, a pedido do Facebook, A maioria dos entrevistados (55%) começam suas pesquisas de viagem usando o celular, sendo que, dentre os viajantes que concluíram a reserva da sua última viagem online, 22% usaram um smartphone para isso. Além disso, a forma de procurar informações sobre os destinos também sofreu mudanças.

As redes sociais, por exemplo, são as principais fontes de inspiração e pesquisa: 59% dos viajantes disseram que utilizaram o Facebook e 92% usaram o Instagram para planejar as férias. Do grupo de viajantes que disseram encontrar inspiração online, 83% obteve ideias para sua última viagem a partir do Facebook, assim como o Instagram (55%) e o Messenger (51%) também foram influentes.

Natal feliz no e-commerce

Uma pesquisa divulgada nesta semana pela Ebit, empresa que monitora o comércio eletrônico nacional, mostra que as compras de Natal movimentaram R$ 7,7 bilhões no e-commerce neste ano, um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2015.

O tíquete médio, valor gasto por cada comprador, também foi maior, cerca de R$ 463, aumento de 10,3% em relação ao ano anterior.

TOP 10

Veja o top 10 com as músicas mais buscadas no Brasil via Shazam

1 - Kungs & Cookin' On 3 Burners - This Girl

2 - Ed Sheeran - Photograph

3 - Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

4 - Lukas Graham - 7 Years

5 - Justin Bieber - Love Yourself

6 - Shawn Mendes - Stitches

7 - Fifth Harmony com Ty Dolla $Ign - Work From Home

8 - Alan Walker - Faded

9 - Drake - Hotline Bling

10 - Calvin Harris - This Is What You Came For

Biblioteca de Apps

Para um 2017 mais organizado

O Wunderlist - O Wunderlist é uma da melhores e mais conhecidas soluções para organização de listas. Tem um visual arrojado e o grande diferencial é ser compatível com Android, iOS, Mac, Windows e Windows Phone, com sincronização entre eles. Assim, você pode criar notas num dispositivo e ver em outros.

Fofurices na rede

Os melhores memes sobre 2016

O site Oddee resolveu reunir os melhores memes sobre o catastrófico ano de 2016. Muito justo:http://www.oddee.com/item_99923.aspx