Loja expõe vitrine com roupas da virada de ano: peças de roupas brancas e amarelas dominam a procura nesta reta final do ano (foto: Franklin de Freitas)

Ano Novo é sinônimo de novas (ou renovadas) esperanças. E para marcar a despedida do “velho” e abraçar e celebrar o “novo”, muitas pessoas apostam em superstições e simpatias populares. A mais famosa, provavelmente, é o uso de uma roupa nova e da cor certa, de acordo com o que cada um deseja, para garantir uma ajuda especial na busca por seus objetivos no ano que se inicia.

E o comércio embarca nestas superstições dos consumidores. De acordo com Alessandra Regina Magalhães, sócia-proprietária da ARM Modas, localizada no bairro Cajuru (Rua Engenheiro Costa Barros, 1811), o movimento de procura por vestimentas para utilizar no Réveillon teve alta nesta semana, a partir de terça-feira, e se estenderá até o próximo sábado, 31 de dezembro.

“Tem uma procura boa (por conta da virada de ano). Em vista das vendas até agora, esta semana está tendo bastante procura. Pelo que notamos, é um aumento em torno de 50%, algo bastante considerável”, afirma a empresária, comentando, contudo, que em anos anteriores a expectativa já foi ainda mais positiva. “Teve uma queda por conta da crise. Em anos anteriores as vendas nessa época chegavam a crescer uns 80%.”

As cores de roupa mais procuradas são o branco e o amarelo, aponta Alessandra. O vermelho, cor muito procurada no período de Natal, praticamente não registra procura, assim como as peças de cor preta. “É bem definido, a procura é quase que exclusiva por peças brancas e amarelas. Ninguém procura preto nem querem peças vermelhas, que vendem bem para o Natal”, relata a empresária, destacando que a maioria dos clientes sonha em conseguir mais dinheiro (por isso das peças amarelas) e paz (peças brancas).

Quase exclusiva

Para os comerciantes de roupas, a época para se vender peças da cor branca é no final de ano. Na ARM Modas, por exemplo, um estoque especial foi feito já com vistas a esse período e está praticamente esgotado. Para o decorrer de 2017, contudo, Alessandra Regina Magalhães, sócia-proprietária do estabelecimento, conta que não pretende renovar o estoque, ao menos até se aproximar o final de mais um ano.

“Fazemos um estoque especial neste final de ano. Compramos uma porção de modelos de blusas e camisas de várias cor e as brancas que saírem, saiu. É que durante o ano essa cor vende muito pouco, é mais para trabalho, hospital. Já as outras cores conseguimos vender normalmente durante todo o ano”, explica.

O significado das cores usadas no Réveillon

Branco - Para quem quer ter um ano repleto de paz, verdade, sabedoria e calma. Diz-se que o branco repele as energias negativas, eleva as vibrações, estimula a memória e gerencia o equilíbrio interior

Amarelo - Para quem quer ter dinheiro, riqueza e sabedoria no Ano Novo. Também ajuda a estimula a intuição

Rosa - Resultado da mistura do vermelho e do branco, ajuda a obter felicidade no amor, pureza e beleza, além de afastar as energias negativas

Vermelho - Para quem espera por 12 meses de muita paixão, força e energia

Azul - Traz paz de espírito, segurança, tranquilidade, harmonia e saúde

Verde - Representa as energias da natureza. Traz esperança, equilíbrio e recomeço, renovando as energias e trazendo vida nova para o ano que se inicia

Laranja - Atrai sucesso financeiro, ajudando nas conquistas pessoais e profissionais

Violeta - Traz inspiração, imaginação e estabilidade. Eleva a auto-estima e ajuda a manter o foco em seu objetivo