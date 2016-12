Roupas respondem por 64% dos produtos mais vendidos no Natal em Curitiba

A Associação Comercial do Paraná (ACP) divulgou, na quarta-feira (28), uma pesquisa sobre as compras de Natal realizadas pelo curitibano. Segundo a pesquisa, houve queda de 3% em relação ao Natal de 2015. O produto mais vendido para a data foram roupas (64%), seguido de brinquedos (27%) e perfumes (11%). Cerca de 50% dos consumidores parcelaram as compras no cartão de crédito.

A pesquisa ACP/Datacenso, que apurou os índices, foi realizada na segunda e terça-feiras, por meio de entrevistas diretas com 200 comerciantes e 200 consumidores, sendo esses escolhidos por gênero (52% mulheres e 48% homens). Os comerciantes ouvidos atuam em micro (58%), pequena (39%), média (2%) e grande empresa (1%), respondendo por cargos de gerente/supervisor (72%) ou proprietário/sócio (28%).

Cada consumidor presenteou três pessoas em média, com gasto unitário por presente de R$ 78 (R$ 234 no total). Na pesquisa anterior a projeção de gasto por presente era de R$ 90, acusando na prática a queda de 22% no valor então estimado. No Natal de 2015 o gasto per capita por pessoa presenteada chegou a R$ 81, valor reduzido em 4% na temporada atual.

O Instituto Datacenso constatou também que as vendas foram melhores para 31% dos comerciantes, mas se mantiveram no mesmo patamar para 31% deles, embora menores para uma faixa de 34%. Mesmo assim, há otimismo para o próximo ano.

“A expectativa de cerca da metade dos comerciantes curitibanos é que em 2016 o movimento foi um pouco melhor que o do ano anterior, alimentando a probabilidade de melhoria ao longo de 2017 em função da aprovação das reformas anunciadas pelo governo federal e seus impactos favoráveis sobre o crescimento econômico”, revelou o economista Cláudio Shimoyama, diretor do Datacenso e responsável técnico pela pesquisa.