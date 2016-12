Ataques para roubar dados de celulares vão aumentar

Levantamento realizado pela PSafe, empresa líder no desenvolvimento de aplicativos de segurança e performance mobile no Brasil, apontou que os ataques de links e páginas maliciosas (phishing) e os malwaresque visam roubar dados bancários tendem a ser os grandes vilões do mundo digital em 2017. Segundo o estudo, a previsão é de aumento de 90% e 30%, respectivamente, no próximo ano.

A chamada Internet das Coisas (IoT) também oferece perigo. Objetos que conferem mobilidade ao usuário e estão conectados à internet, como automóveis, relógios, computadores, dentre outros, fazem parte da tecnologia de infraestrutura de IoT. A tendência é que hackers utilizem cada vez mais IoT para infecção de dispositivos, em razão da ausência de proteção, devido à limitação de hardware (parte física).

Tudo indica, também, que acontecerão grandes ataques de DDoS (negação de serviço) em 2017. Estes ataques têm como objetivo tornar um servidor, um serviço ou uma infraestrutura indisponível para os usuários, ao sobrecarregar o servidor, fazendo uso de seus recursos até que se esgotem.

Para se defender desse tipo de ataque, é necessário alterar senhas padrões de todos os objetos e utilizar palavras-chave fortes. “Quanto mais caracteres são inseridos em uma senha, mais tempo um hacker vai demorar para tentar derrubar essa barreira”, alerta o gerente de segurança da PSafe, Emilio Simoni.

Uma senha segura deve ter pelo menos 10 dígitos e misturar letras maiúsculas, minúsculas, símbolos especiais e números. Lembre-se de nunca utilizar datas de aniversários, nome de familiares ou qualquer outro dado que seja de fácil acesso ou conhecimento para o hacker.

De acordo com Simoni, essa tendência de ataques cibernéticos aos dados pessoais de usuários é amplificada pelo alto potencial de rentabilidade dos crimes cibernéticos e pelo baixo conhecimento da população em relação a práticas de utilização segura da internet.

“Sequestro” deve avançar 12%

A modalidade de ciberataques ransomwares, vírus que “sequestram” dispositivos e pedem o pagamento de um valor em dinheiro para desbloqueio, também devem crescer nesta ano. A previsão é de um avanço de 12% de novos casos.

“As ameaças do tipo Phishing devem aumentar significativamente graças à facilidade do hacker em disseminar o crime via serviços de mensagens. Trata-se de uma modalidade que serve de porta de entrada para hackers iniciantes conseguirem retorno financeiro rapidamente” diz Emilio Simoni, gerente de segurança da PSafe.

Para não ter prejuízos financeiros com o phishing (link malicioso que direciona a páginas falsas), a orientação pe para evitar clicar em links desconhecidos enviados via SMS, e-mail ou WhatsApp. Além disso, promoções muito rentáveis, na maioria das vezes, é isca para roubar dados. “Nunca instale um aplicativo fora de lojas oficiais e, mesmo em lojas conhecidas, analise com cuidado a quantidade de instalações e os comentários”, diz Simoni. Por fim, é importante ter em mente que pessoas mal-intencionadas se aproveitam de grandes eventos e datas comerciais, como Natal, Black Friday, entre outros, para criar promoções ou falsos apps.

Práticas de segurança digital são importantes, mas ter um antivírus instalado no celular é imprescindível. Ele funcionará como uma barreira de segurança para garantir a privacidade dos seus arquivos. Também é altamente recomendável contar com ferramentas com atualização diária, como o PSafe Total, por exemplo, que tem sistema anti-phishing com capacidade de identificar páginas falsas, e com tecnologia de proteção em nuvem.