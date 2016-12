Fim de ano tem muito superstiçãa entre os brasileiros, que transformam o evento da virada do ano em um ritual. Além das cor das roupas novas, outras simpatias bastante populares são comer frutas, principalmente romã e uva. A primeira, cheia de sementes, é associada à prosperidade, fartura e fertilidade. A crença diz que, à meia-noite, deve se segurar três sementes nos dentes, que devem ser secas, envoltas em papel branco e guardadas durante o anos seguinte.

Já a uva simboliza boa sorte para os meses que virão, devendo ser ingeridas 12 uvas (uma para cada mês do ano seguinte), uma em seguida da outra e cada uma referindo-se a um desejo diferente. As sementes devem ser guardadas, de preferência na carteira se o objetivo for ganhar mais dinheiro.

O número de simpatias e superstições existentes, entretanto, apresenta uma gama variável. Na tabela, você pode conferir algumas das possibilidades para começar o ano com melhores agouros.

Superstições e simpatias para o Ano-Novo

Na ceia do Ano Novo, é obrigatório comer pelo menos uma colher de lentilha, para garantir fartura o ano inteiro. Isso porque a lentilha cresce quando é cozido, e faz referência ao sucesso ao longo do ano

Além da lentilha, à mesa deve ter alguma carne de porco. Como é um animal que fuça para a frente, é um símbolo de que o próximo ano não vai ter retrocesso. Na mesma linha, evite carne de animais que ciscam para prás, como frangos e perus. O caranguejo também não é aconselhável, já que anda de lado na cultura popular. Peixe é sempre bom, já que só nada para a frente

Ainda na linha de alimentação, na virada do ano coma 12 gomos de uvas e guarde as sementes embrulhadas dentro da carteira. É para garantir dinheiro o ano todo.

Frutas cristalizadas como figo, pêssego, ameixa, damasco ou maçã, devem ser consumidas para dar sorte e fartura para o próximo ano

Na cultura japonesa, é feito um bolinho a base de arroz, o mochi (a pronúncia é moti), que deve ser comido no ano novo. No Brasil, que tem a maior colônia fora do Japão, a tradição é seguida fielmente

À mesa, preferencialmente bebidas derivadas da uva, como vinhos, champanhe ou espumantes e ainda sucos, para quem não bebe álcool

Algumas pessoas e cultura guardam uma folha de louro na carteira na virada do ano, também para atrair dinheiro. A cada ano novo, troque a folha

Também é tradição no Brasil varrer a casa a partir dos fundos para a entrada. Simbolicamente é como varrer tudo de ruim do ano que passou

A peça de baixo — calcinha e cueca — usada no Réveillon deve ser nova. Com o tempo, as pessoas foram relacionando também a cor do vestuário à simbologia do Ano Novo

Quem quer se dar bem no amor no ano que inicia, deve beijar primeiro alguém do sexo oposto

Se vai passar o Réveillon na praia, é quase obrigatório dar os pulinhos em sete ondas ou ondinhas, com um desejo para cada uma. A tradição virou bem brasileira herdada dos ritos afros, como a umbanda

Passar a virada de ano de carteira vazia é mau agouro. Tenha sempre alguma nota ou moeda para garantir muito dinheiro no ano que inicia

Tem muitos que não gostam, mas a razão de se fazer tanto barulho na virada do ano — como gritar, soltar fogos, buzinar — é para afastar os maus espíritos

No dia de Reis (6 de janeiro), coma três partes de uma romã e coloque os caroços na carteira, para ter dinheiro o ano todo

Tem aqueles que tomam um banho de sal grosso antes da virada do ano. Também para deixar para trás tudo de mal que aconteceu no ano que termina