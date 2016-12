Acidente interditou o Contorno Leste no final da tarde (foto: Franklin de Freitas)

Um acidente grave na tarde de quarta-feira (28) deixou o trânsito interditado no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na pista sentido São Paulo. Segundo as informações da polícia o acidente ocorreu às 15 horas e envolveu dois caminhões, um deles de transporte de combustível. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e morreu. O outro caminhão transportava uma carga de fertilizantes. O acidente aconteceu entre o viaduto da BR-277 e o viaduto da BR-376.

Segundo o motorista do caminhão de fertilizantes, o outro veículo bateu nele. Ele comentou que nada pôde fazer. O motorista do caminhão tanque, com placa de Paranaguá, ficou preso nas ferragens, foi socorrido pelos bombeiros, mas não sobreviveu. O trecho do Contorno ficou interditado até as 17 horas. A fila de veículos se estendeu até o Contorno Sul, já na Cidade Industrial de Curitiba.

O fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam Curitiba estão mais altas com as festas de fim de ano. No trecho da Concessionária Régis Bittecourt, que inclui o Contorno Leste e a BR-116 entgre Curitiba e a divisa com São Paulo, a estimativa era que o movimento aumentasse 72,7% entre hoje e a próxima segunda-feira. Neste período espera-se o tráfego de 298 mil veículos, contra 162 mil veículos transitando em um período normal.

Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizado entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016 revela 14.262 acidentes de trânsito nas rodovias do País. Caracterizados pela movimentação mais intensa das estradas o fim e o início do ano devem ser encarados com ainda mais cautela pelos motoristas.