Bombeiros comemoram o dia do Guarda-Vida

Ontem foi comemorado o Dia do Guarda-Vida. A data não é oficial, mas foi escolhida para homenagear homens e mulheres que salvam vidas diariamente. No Litoral do Paraná o Corpo de Bombeiros do Paraná disponibilizou 89 postos de guarda-vidas para dar atendimento durante o “Verão Paraná 2016/2017”. Ao todo, são 661 profissionais para as mais diversas atividades de prevenção e perigo (644 bombeiros militares e 17 guardas-vidas civis), atuando na Costa Leste.

De acordo com o capitão Douglas Martim Konflanz, Comandante do Corpo de Bombeiros da Subárea de Matinhos, os guarda-vidas atuantes no “Verão Paraná 2016/2017” estão aptos para dar atendimento de qualidade e com agilidade para a população. “Todos os profissionais passaram por um treinamento específico antes da operação e no decorrer das atividades receberão instruções e também a preparação física para atuarem na temporada”, explica.

Em suas atividades o Corpo de Bombeiros contará com embarcações, motos aquáticas, quadriciclos, caminhonetes e outras viaturas, além do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).