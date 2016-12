Saúde dá dicas de alimentação

A Secretaria da Saúde (Sesa) aproveita o verão para dar dicas que garantam uma temporada mais saudável. Cuidados com a alimentação são fundamentais, principalmente nos períodos em que as temperaturas ficam mais altas. “No calor do verão, a tendência é ter menos apetite. Por isso, use e abuse das saladas e alimentos servidos frios. Eles são mais refrescantes. Também vale investir em grelhados e assados, que costumam ser mais leves e agradáveis para o período”, recomenda a nutricionista da Sesa, Angelica Koerich.

Angelica ressalta que é importante se manter hidratado. “Além da água, algumas frutas ajudam na hidratação do corpo, como a melancia, o melão e o abacaxi, por exemplo. Também são recomendados os sucos naturais”, diz.

Nas altas temperaturas os cuidados com a higiene e a conservação dos alimentos devem ser redobrados. Certifique que alimentos servidos quentes, como espetinhos e pastéis, estejam bem cozidos ou assados. Alimentos congelados devem ser descongelados e utilizados rapidamente. Também é importante não descongelar na temperatura ambiente, mas utilizando o micro-ondas ou a geladeira.

Durante a compra de peixes, deve-se verificar a temperatura de conservação. Quando frescos, ela deverá ser inferior a 4ºC.