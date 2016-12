Dirigir com chuva aumenta risco de acidente em 40%

Caracterizados pela movimentação mais intensa das rodovias o fim e o início do ano devem ser encarados com ainda mais cautela pelos motoristas. E a recomendação é reforçada se o trecho estiver com chuva. Segundo as polícias de trânsito, o risco de um acidente aumenta até 40% em dias de chuva. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), esse cenário chuvoso deve ocorrer durante todos os últimos dias do ano e início do próximo.

O alerta ganha ainda mais força porque desde o começo desta semana o movimento nas rodovias que cortam o Estado já estão com maior volume de tráfego por conta das festas de fim de ano. Principalmente no trecho entre Curitiba e os litorais do Paraná e Santa Catarina, o fluxo de veículos sentido praias já está bem acima da média de outras épocas do ano desde a semana do Natal, e deve se intgensificar entre hoje e amanhã.

Ao dirigir na chuva, o motorista deve redobrar a atenção e a primeira providência é reduzir a velocidade. Também é essencial que ele tenha conhecimento das condições do seu veículo e como reagir em situações de pouca visibilidade e pista escorregadia. Ao lado, algumas dicas de como proceder.

Como proceder na chuva

Reduza a velocidade imediatamente. O ideal é ficar abaixo do limite de velocidade máximo indicado para o trecho onde trafega

Nada de distrações (celulares rádios) e mantenha as duas mãos no volante o tempo todo

Mantenha uma distância com o veículo da frente. Com chuva, calcule uma distância de 3 ou 4 segundos do automóvel que vai a sua frente, isso vai dar algo como a distância de cinco carros

Tenha plena consciência do estado do seu veículo, especialmente seus pneus. Quanto mais gastos, mas fácil de sofrerem com a chuva. Isso significa que, quanto mais desgastado seus pneus, mais devagar você deve dirigir com chuva

A aquaplanagem é o principal problema de chuva na rodovia. Para sair com segurança de uma situação de aquaplanagem, tire o pé do acelerador e dirija em linha reta. Não faça movimentos bruscos e mantenha a calma

Nunca dirija em ruas ou rodovias inundadas

O ar do ar condicionado normalmente limpa o interior do para-brisas mais rápido do que o ar não condicionado. Se o veículo não dispuser desse recurso, deixe os vidros com uma pequena abertura para que o ar circule. Esfregar as mãos sobre o vidro geralmente não resolve o problema. É mais aconselhável limpar o para-brisa, internamente, com um jornal ou pano desengordurado

O cuidado deve ser maior ainda à noite. Motocicletas, por exemplo, podem ficar “camufladas” entre os pingos de chuva brilhando nas janelas laterais e retrovisores

Atenção na travessia de pedestres. É comum que as pessoas corram sob chuva, atravessando ou andando à margem de pistas de rolamento, avenidas e ruas sem os devidos cuidados

Se a visibilidade estiver muito prejudicada, o ideal é procurar um ponto de apoio — posto de combustível ou semelhante — e parar. Não pare no acostamento