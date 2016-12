Um raio-X do turismo de luxo no Brasil

África do Sul aparece em todas as listas da pesquisa feita com consultores brasileiros (foto: Divulgação)

Virtuoso, rede líder de agências de luxo, acaba de anunciar dados do Virtuoso Luxe Report 2017 (virtuoso .com), reconhecido como antecipador de tendências para o mercado de viagens de luxo e experiências. O relatório apresenta informações a preferência dos viajantes de luxo, através de pesquisas anuais com os consultores de viagem ao redor do mundo. Para 2017 consumidores de viagens de luxo, independente do pais de residência, buscam aventuras em regiões menos exploradas e experiências locais personalizadas. O Virtuoso Luxe Report 2017 também revelou que o setor de viagens de luxo está prosperando, com alta de venda nos últimos anos. Virtuoso analisou ainda que há uma maior procura para voos de primeira classe e sem escalas.



No Brasil, a pesquisa foi feita com consultores das 29 agências localizadas em diversas regiões do país. O Luxe Report da Virtuoso mostra, entre outros dados para o mercado brasileiro, a África do Sul como destino forte em várias das listas, até mesmo para viagens de lua-de-mel, e Japão e Portugal surgindo como principais destinos emergentes. Os Estados Unidos e Itália continuam entre os preferidos, e os roteiros internacionais com duração de uma semana aparecem como os principais tipos de viagens dos brasileiros.



Neste ano Virtuoso buscou insights em destinos em rápida transformação, alguns com o risco de desaparecerem. Cuba está no topo da lista, já que há preocupação se o país irá manter o rico patrimônio cultural em face do aumento do turismo. Os consultores também citaram as regiões polares da Antártida e do Ártico, devido à ameaça de aquecimento global. Também integram a lista a Grande Barreira de Corais australiana, que vem sendo afetada pela poluição, e Veneza, cujos canais estão se deteriorando. A ONU elegeu 2017 como o ano do Desenvolvimento do Turismo Sustentável, o que torna este tópico atual e relevante.

RECOMENDAÇÕES PARA 2017

1. Vá em busca de viagens com atividades, já que as viagens de aventura são uma tendência ainda mais forte para o próximo ano. Os conselheiros da Virtuoso recomendam uma lista ampla, incluindo safári africano, nadar com tubarões no México ou Austrália, ou trilha nos Alpes suíços.

2. Surpreenda-se com uma experiência exclusiva: contrate um guia particular ou embarque em um private jet para uma inesquecível viagem de volta ao mundo. Viagens exclusivas são a principal tendência para 2017, seja alugando uma private villa em Anguilla ou uma ilha privativa ou velejando em um iate pela costa croata.

3. Descubra os sabores e coma como um local onde quer que você esteja. Aqui vale fazer aulas de culinária, desbravar os mercados, caçar trufas, jantar em restaurantes renomados ou optar por um jantar “em casa”.

4. Embarque em um cruzeiro que atenda seus interesses e personalidade. Os consultores Virtuoso recomendam os cruzeiros pela comodidade, custo-beneficio e variedade de opções. Cruzeiros fluviais proporcionam imersão cultural e a oportunidade de explorar o coração de um destino. Cruzeiros de expedição continuam ganhando popularidade, voltados mais para o contato com a natureza e itinerários para destinos remotos.



Veja os principais resultados que apontam destinos e tendências para o mercado de viagens de luxo no Brasil em 2017 dentro do Virtuoso Luxe Report:

Principais Destinos Emergentes

1. Portugal

2. Japão

3. África do Sul e Cuba

4. Índia e Myanmar

5. Antártida, Galápagos, Brasil e Islândia



Principais Destinos Internacionais

1. Estados Unidos

2. Itália

3. Austrália, Japão, França e Portugal

4. Emirados Árabes Unidos

5. África do Sul, Tailândia e Peru



Principais destinos nos EUA

1. Nova York

2. Miami

3. Los Angeles

4. Las Vegas

5. San Francisco



Principais destinos para viagem em família

1. África do Sul e Estados Unidos (NY e Orlando)

2. Itália

3. Austrália, Portugal e Brasil

4. Bahamas e México

5. Turks & Caicos, Grã-Bretanha, França e Chile



Principais destinos de aventura

1. África do Sul

2. Nova Zelândia

3. Austrália e Galápagos

4. Costa Rica, Chile, Antártida e Canadá

5. Botswana, Quênia, Tanzânia, Tailândia, Islândia



Principais destinos de lua de mel

1. Maldivas

2. Itália

3. Polinésia Francesa

4. África do Sul e St. Barth

5. Tailândia e Grécia



Principais destinos para cruzeiros

1. Cuba

2. Antártica e Ártico

3. Grande Barreira de Corais

4. Alasca

5. Machu Picchu, Maldivas e Veneza



Principais destinos em risco

1. Mediterrâneo

2. Caribe

3. Alasca

4. Europa (rios)

5. Báltico e charters



Principais motivações de viagem

1. Estar em família; viagens multigeracionais

2. Viagens de celebração

3. Viver experiências exclusivas/cruzeiros de luxo

4. Lua de mel e destination wedding

5. Viagens com propósitos específicos (culinária, vinhos, cultura, cinema)/viagens em grupos



Como os brasileiros estão viajando

1. Viagem internacional de uma semana

2. Viagem internacional de duas semanas ou mais

3. Viagem nacional de uma semana

4. Viagem internacional de 3 a 5 dias

5. Viagem nacional de 3 a 5 dias

Festa na fronteira

Conhecida pelo turismo cultural e histórico, a cidade de Guaíra tem localização estratégica, às margens do Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai. Hotel mais tradicional da região, o Deville Express está com uma programação especial para celebrar a virada de ano. A sexta edição consecutiva do Réveillon Encantado terá decoração especial, ceia temática, música ao vivo e, para quem vai aproveitar a data com os pequenos, haverá buffet com menu kids e atividades de recreação nos dias 30 e 31 de dezembro. Na hora da virada, a queima de fogos na piscina promete “parar a cidade”. O jantar será servido a partir das 20 horas e contemplará receitas tradicionais, como a “costela de porco com lentilha”, e pratos requintados, entre eles o “bobó de camarão” e o “mignon ao molho madeira”. O buffet terá ainda diversos acompanhamentos e sobremesas como “bombom de travessa”, “torta mineira” e “pudim chinês”. Os pequenos terão um menu kids, com “cubos de mignon grelhado”, “espaguetinho à bolonhesa” e “batata baby”. O custo do jantar é de R$ 165,00 por pessoa (sem bebidas) com cortesia para crianças de até cinco anos e desconto de 50% para menores de 12 anos. Para aproveitar ainda mais a estada, os hóspedes poderão desfrutar das áreas de lazer do hotel, como a miniquadra de tênis, a churrasqueira, piscina, fitness center, o pomar, a sala de jogos, o playground, entre outros atrativos. Enquanto isso, as equipes de recreação estarão disponíveis para divertir as crianças. Mais informações e reservas: (44) 3642-1617 recep.gia@deville.com.br.

