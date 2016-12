Meninos de 12 e 13 anos também poderão se vacinar contra o HPV (papilomavírus humano). A vacina, que já faz parte do calendário vacinal de meninas desde 2014, passa a fazer parte da rotina dos adolescentes a partir de janeiro de 2017. A vacinação para o sexo feminino vai de 9 a 14 anos.

Nas mulheres, a vacina protege principalmente do câncer de colo do útero. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam este tipo de câncer como o terceiro mais incidente na população feminina no Brasil. Para o ano de 2016 são estimados 16.340 novos casos, sendo 860 no Paraná.

“No ano de 2015, foram registradas 333 mortes por câncer de colo do útero no Estado. Com a vacina, nosso objetivo é reduzir esses números para as próximas gerações”, explica o coordenador estadual de Imunização, João Luís Crivellaro.

Com a ampliação da campanha para o público masculino, haverá a redução da circulação viral e também a prevenção do câncer de pênis, garganta e ânus. “A vacina confere 98% de eficácia no primeiro ano após a última dose. Além disso, ela também garante proteção indireta para quem não foi vacinado”, explica Crivellaro.

Também a partir do próximo ano, a campanha passa a abranger meninas de 14 anos que ainda não tomaram a vacina e homens que vivem com HIV entre 9 e 26 anos. Até 2020, a faixa etária será ampliada para atingir meninos de 9, 10 e 11 anos. O esquema vacinal consiste em duas doses com intervalo de seis meses entre as aplicações.