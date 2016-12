Flamenguista, Vitinho diz que seria uma 'honra' defender o clube

BRUNO BRAZ E VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Se depender do coração, o destino de Vitinho em 2017 será a Gávea. O atacante, que foi rebaixado com o Internacional e pertence ao CSKA, da Rússia, admitiu o contato do Flamengo, se disse rubro-negro e classificou como "honra" a possibilidade de atuar pelo clube carioca na próxima temporada. "Seria uma honra enorme jogar no Flamengo, ainda mais sendo o clube do meu coração, mas não tem nada certo ainda. Então não adianta ficar falando. A princípio, volto para a Rússia", declarou o jovem, que participa do Jogo da Estrelas, realizado por Zico, e que acontece no Maracanã, nesta quarta (28). No Rio de Janeiro, uma autêntica força-tarefa foi montada para tentar resolver a questão, mas não há prazo para o desfecho pela complexidade do negócio. Pelo menos cinco dirigentes participam das conversas e o aspecto financeiro é um empecilho considerável devido aos valores envolvidos. Vitinho está emprestado ao Internacional até o fim do ano, mas tem vínculo com o CSKA até 2018. Os russos não desejam um novo empréstimo e querem algo em torno de 8 milhões de euros -cerca de R$ 29 milhões- para negociá-lo em definitivo. O valor é considerado elevado nos bastidores da Gávea e vem atrelado ao salário base de R$ 700 mil. O ex-executivo da Traffic e integrante do departamento de futebol, Fernando Gonçalves, é o principal entusiasta da contratação. Ele sugeriu o jogador em pelo menos outras duas janelas de transferências.