Estado teve vinte ocorrências de desacato antes da descriminalização

Paraná registra 48 casos de desacato, desobediência e resistência por dia

Até o dia 15 de dezembro, quando o crime de desacato foi descriminalizado, 20 casos envolvendo esse tipo de ocorrência tramitaram pela Justiça paranaense, revela levantamento feito com base no Diário de Justiça. Foram 13 acórdãos (decisões judiciais), quatro editais de intimação e três editais de citação.

Com relação às decisões judiciais, cinco foram favoráveis ao réu, sendo que uma das decisões indeferiu um pedido de prisão liminar e outra acatou um recurso que alegava conflito jurisdicional (o réu enfrentava outras acusações além da de desacato). Já outras oito foram desfavoráveis ao réu, incluindo um recurso indeferido no dia 7 de dezembro e que resultou no pedido de prisão do suspeito, já que foi mantida a sentença penal pela segunda instância, exaurindo-se o princípio da não culpabilidade.

A detenção por desacato, prevista no artigo 331 do Código Penal, prevê pena de seis meses a dois anos de detenção. Na maioria dos casos analisados, foi sentenciada a pena mínima, substituída geralmente por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (uma multa).

Além disso, também é curioso notar como nos casos envolvendo policiais militares apenas a palavra do agente público parece ser capaz de ensejar uma condenação. Nesse tipo de situação, em quatro o réu foi condenado, sendo que em todas há na decisão a alegação de “declarações consistentes” apresentadas pelos PMs. Em apenas um dos casos a decisão também cita “outros elementos probatórios”, embora sem especificar quaisquer desses elementos.