Em 'Animais Noturnos', Ford subverte os ricos

Quando Tom Ford anunciou que ia dirigir Direito de Amar, muitos críticos se anteciparam. Só poderia ser uma excentricidade do estilista. Colin Firth foi indicado para o Oscar — e só mesmo a Academia para lhe negar o prêmio pelo papel de gay e dar no ano seguinte pelo monarca gago de O Discurso do Rei, de outro Tom, o Hooper. Colin Firth é magnífico em Direito de Amar, expressando com economia o luto do homossexual que perde o companheiro, mas alguns críticos não se deram por vencidos. Denunciaram firulas visuais que seriam sintoma de presunção intelectual.



Passaram-se sete anos, Tom Ford volta à direção. Mais maduro, mais autoral — em Animais Noturnos. Há expectativa de que o filme vá para o Oscar. Em quais categorias? Poderia ir em todas, e por duas os demais concorrentes poderiam ser dispensados antecipadamente. Laura Linney e Michael Sannon são imbatíveis como melhor atriz e melhor ator coadjuvantes, resta saber se a Academia e seus votantes vão perceber isso. Laura deve ter, quantos?, cinco minutos em cena. Faz a mãe de Amy Adams e as duas têm um breve encontro no qual afloram velhas tensões. Tudo o que a personagem de Amy — Susan — não quer é se assemelhar à mãe. A mãe toca na ferida. Todas as filhas terminam por se assemelhar às mães.



Os cinco minutos de Laura Linney em Animais Noturnos — uma milionária conservadora e sem papas na língua, e Laura também faz a mulher do piloto de Sully, de Clint Eastwood — passam a ser obrigatórios em qualquer curso ou método de interpretação. Mas o filme todo é fascinante. Possui ‘camadas’. Começa com uma performance de obesas numa galeria de Los Angeles. Susan é galerista. Circula nesse meio sofisticado. O começo já introduz uma nota dissonante. Esse fascínio de pessoas chiquérrimas pelo grotesco já diz alguma coisa sobre a sociedade em que vivemos, ou não?



Susan/Amy é casada com Armie Hammer. O casamento já acabou. Na galeria, a mulher do concorrente fala das vantagens de ser casada com um marido gay — uma piadinha de Tom Ford. Nesta noite, Susan recebe um livro a ela dedicado, e escrito pelo ex-marido, Jake Gyllenhaal. Um casal na estrada com a filha, o carro é abordado por estranhos que submetem o trio a uma escalada de violência. Até que ponto a história é real? Entra em cena, na ficção dentro do filme, o policial Michael Shannon, num personagem terminal. O grotesco, a violência deixam de ser performances, tornam-se reais. E ainda tem uma terceira linha narrativa. O filme é brilhantemente escrito, realizado, interpretado. Amy Adams é um escândalo. Nunca esteve tão bem-vestida, maquiada. E tudo isso, mais o extraordinário talento.

Nas passarelas e nas lojas, o estilista Tom Ford é sinônimo de elegância. Ao vivo, também. Seu primeiro filme, Direito de Amar (2010), era feito de casas deslumbrantes e roupas idem. Mas no segundo, Animais Noturnos, a coisa é um pouco diferente.



Ford começa o longa-metragem, adaptado de um livro de Austin Wright, com mulheres obesas dançando nuas, numa cena em que mistura fascínio e uma crítica ao universo da arte contemporânea Susan (Amy Adams), a personagem principal, é uma artista visual frustrada que virou galerista. Seu mundo é luxuoso: ela mora numa construção modernista, é casada com um homem de negócios bonito e rico (Armie Hammer), mas sua vida é vazia. Tudo muda quando ela recebe as provas do primeiro romance de seu antigo amor, Edward (Jake Gyllenhaal). Em pouco tempo, Susan é tragada para o mundo do livro dentro do filme, em que Tony (vivido por Gyllenhaal) vê sua mulher (Isla Fisher) e sua filha serem levadas por um trio liderado por Ray Marcus (Aaron Taylor-Johnson), um violento "redneck".



O segmento é sujo e visceral. "Era preciso, porque o objetivo da história dentro da história é que Edward está dizendo para Susan: ‘Isso é o que você fez comigo. Foi assim que me fez sentir’", disse Tom Ford em entrevista ao Estado em Londres.



O cineasta, que concorre a dois Globos de Ouro (direção e roteiro), afirmou que não foi difícil mergulhar nesse universo. "Eu cresci no Texas, então não tem nada de estrangeiro para mim, conheço muito bem."



Em dado momento, o assustador personagem vivido pelo inglês Aaron Taylor-Johnson é visto sentado num vaso sanitário instalado em sua varanda. "A ideia era mostrar como ele ainda é ameaçador e manipulador, mesmo nesta situação vulnerável", disse o ator, que leu bastante sobre psicopatas e "serial killers" para viver o personagem."

FILME É UMA HISTÓRIA PESSOAL DO AUTOR

Como no seu primeiro filme, que falava de amor e homossexualidade, Animais Noturnos é uma história pessoal para Tom Ford. "Quis falar como o importante na vida é encontrar pessoas que se ama, que lhe dão felicidade, que amam você, e ficar com elas. Este é um aviso sobre o que pode acontecer se você jogar essas pessoas fora", explicou o diretor.



Ford é casado desde 2014 com o jornalista Richard Buckley, com quem tem um relacionamento há 30 anos. Os dois têm um filho de 4 "Como o personagem de Jake diz, ninguém escreve sobre nada a não ser sobre si mesmo. Então me identifico muito com o que Susan está passando e também com o que Edward está passando. Ambos são autobiográficos, apesar de serem lados diferentes da minha vida", afirmou ainda.



Com seu personagem ficcional, Edward, também discute o que é masculinidade. "Cresci no Texas, num mundo em que homens precisam ser homens. Precisam ser fortes. Precisam ganhar muito dinheiro. Precisam cuidar de suas famílias. Precisam saber usar armas. E Edward não é isso - e nem eu era, quando criança ou jovem", contou o diretor. "Ele é sensível, é um escritor. Mas, no fim, ele vence, insiste em seus sonhos e escreve um grande livro", acrescentou.



Eles costumam ser bem carismáticos. Sua imprevisibilidade é que é aterrorizante." Para ele, foi difícil lidar com esse lado sombrio, até por ser pai de duas meninas pequenas. "Fiquei perturbado, não conseguia dormir. Virei um animal noturno." A dedicação valeu a pena: Taylor-Johnson concorre ao Globo de Ouro de coadjuvante.