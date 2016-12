Renault lança série limitada Sandero Vibe

Série especial com novo motor 1.0 de três cilindros (foto: Divulgação)

Com uma ampla oferta de equipamentos de série e um visual diferenciado, a série limitada SanderoVibe está de volta. Limitada a 9.500 unidades, começa a ser vendida agora com o novo motor 1.0 SCe de três cilindros. Por fora, o SanderoVibe se destaca visualmente do restante da linha Sandero pelas rodas em alumínio aro 15 na cor DarkMettalic, pelos retrovisores elétricos com repetidores também na cor DarkMettalic, pelos faróis dianteiros com contornos em preto e pelos faróis traseiros com lanternas brancas.Por dentro, além dos bancos exclusivos, a versão Vibe vem com alto-falantes com sistema de LED e as saídas de ar possuem acabamento na cor azul e apresenta a serigrafia Vibe escrita no volante.Com o novo motor 1.0 SCe de três cilindros, o consumo do Sandero é até 19% menor em comparação com a motorização anterior, sendo um dos carros mais econômicos em sua categoria. O modelo recebe nota “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, do Conpet. De série, já vem equipado com ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros dianteiros, retrovisores e travas elétricos, computador de bordo multifunções, indicador de troca de marchas, sensor de estacionamento e sistema multimídia Media NAV Evolution com tela touchscreen de 7" polegadas, navegação GPS, rádio, conexão Bluetooth, USB e as funções EcoCoaching e EcoScoring.Com base na versão Expression 1.0, o SanderoVibe tem o preço sugerido de R$ 47.100 e traz todo equipamento adicional aqui apresentado por apenas R$ 850 a mais em relação a versão de base. Estes equipamentos têm valor percebido de R$ 1.975, ou seja, a série especial apresenta R$ 1.125 (2,3%) em vantagem cliente.