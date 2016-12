Adele é a artista que mais vendeu discos em 2016

A cantora britânica Adele voltou a se mostrar imbatível e terminará 2016 como a artista que mais vendeu discos no mundo todo graças a seu último trabalho, 25, com quase dois milhões mais de cópias à frente do segundo colocado. Segundo o site United World Charts, Adele vendeu 4,6 milhões de discos em 2016, tornando-se campeã de vendas pelo segundo ano consecutivo — em 2015 também foi número 1 com 25, com quase 15 milhões de cópias. A britânica também foi a artista de maior sucesso comercial durante dois anos seguidos com seu álbum anterior, 21 (2011), que se mantém entre os 25 mais vendidos, cinco anos após seu lançamento. Na 2ª posição aparece a americana Beyoncé, com Lemonade, que se destaca em quase todas as listas dos melhores discos de 2016, com 2,6 milhões de cópias. Logo atrás, por uma diferença de 38 mil unidades, vem o disco Views, do rapper canadense Drake. Em seguida aparecem Purpose, de Justin Bieber (2,3 milhões), A Head Full of Dreams, do Coldplay (2,1 milhões) e Blackstar, de David Bowie (1,9 milhão).

George Michael será enterrado ao lado da mãe

O cantor britânico George Michael será enterrado ao lado da mãe, Lesley Panayiotou, no túmulo da família que fica no Cemitério Highgate, no norte de Londres. "Tem sido muito difícil. Eu sabia que ele não estava muito bem, mas nenhum de nós sabe o que aconteceu", disse Katerina Pourikou, amiga de infância e irmã do melhor amigo de George. "Todos na família estão lutando, mas pelo menos ele finalmente vai descansar ao lado da mãe agora", afirmou ela. A mãe de George Michael morreu de câncer em 1997, aos 60 anos.

Jornalista faz piada com morte de Carrie Fisher e compra briga

Uma brincadeira de gosto duvidoso do jornalista Jorge Pontual não foi bem recebida pelos telespectadores e internautas nesta terça-feira (27). O correspondente da Globo News comentava a repercussão da morte da atriz Carrie Fisher, de Star Wars. “Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse...", repetindo o som gutural do personagem e deixando seus colegas do Em Pauta entre risos (alguns constrangidos). Para muitos internautas, desta vez Pontual foi longe demais. Para outros, o jornalista fez jus ao estilo sarcástica da atriz. Depois das críticas na internet, ele mesmo se defendeu rebatendo os fãs que acharam o comentário ofensivo: “Pena que alguns fãs dela no Brasil não tenham o menor sense of humor. Não sacaram Carrie Fisher. O problema é que só conhecem a Princesa Leia e não a pessoa autogozadora escrachada, Carrie Fisher. Pena”, escreveu no Twitter.

Gloria Peres faz homenagem à filha, morta há 24 anos

A autora de novelas Glória Perez fez ontem uma homenagem emocionante à sua filha, Daniella Perez, assassinada há exatos 24 anos, em 1992. Ela publicou um vídeo no YouTube - que depois compartilhou em suas redes sociais - com fotos da filha nos bastidores de novelas e em momentos com a família e amigos, e escreveu na legenda: "28/12/92, o dia em que a ambição de dois psicopatas levou você de nós. O dia que não acaba nunca, permanece vivo e doído, em todos os outros dias da minha vida!". Daniella foi assassinada por Guilherme de Pádua, ator que contracenava com ela na novela De Corpo e Alma, e por sua esposa, Paula Thomaz.

Filho da atriz Zsa Zsa Gabor morre uma semana após a mãe

No mesmo dia em que a atriz Zsa Zsa Gabor morreu, 18 de dezembro, seu filho Oliver Prinz von Anhalt, de 45 anos, sofreu um grave acidente de moto e permaneceu em coma até o este domingo, quando não resistiu e morreu, informou ontem o tabloide britânico The Sun. Filho adotivo de Zsa Zsa e seu marido Frederic Prinz von Anhalt, Oliver sofreu o acidente em Los Angeles e seu pai só ficou sabendo do ocorrido na segunda-feira, quando um legista ligou para dar a notícia da morte. A atriz húngara Zsa Zsa Gabor morreu aos 99 anos de idade no dia 18 de dezembro, após sofrer um ataque do coração. Ela estava em sua mansão de Bel Air, em Los Angeles.

