Felipe Gedoz faz exames no Atlético, que não confirma a negociação

O meia Felipe Gedoz, do Brugge (Bélgica), esteve nesta semana no Atlético e fez exames médicos. O jogador está cotado para reforçar o clube paranaense na próxima temporada. Mas a diretoria não confirma a contratação.

Gedoz tem 23 anos e, apesar de ser brasileiro, nunca atuou profissionalmente no Brasil. Quando ainda estava nas categorias de base do Juventude, em 2011, ele foi negociado com o Defensor, do Uruguai. Tinha 18 anos na época. Atuou lá até 2014, quando se transferiu para o Brugge.

O jogado tem contrato com o Brugge até meados de 2017. Mas há uma cláusula de renovação automática, que estenderia o vínculo até 2018. Segundo a diretoria do Atlético, esse seria um dos entraves para a negociação ser concretizada.