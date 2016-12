O 2016 do Coritiba: ano de ajustes e decepções

Wilson, goleiro até marcou gol, no empate em 3 a 3 com o Rio Branco (foto: Franklin de Freitas)

Não foi um ano fácil para o Coritiba. O projeto da diretoria para 2016 era pagar dívidas e, se possível, conseguir bons resultados no futebol. Os dirigentes afirmam que as contas foram bem administradas, mas admitem que o desempenho no campo ficou abaixo do esperado.

No Campeonato Paranaense, o time alternou bons e maus momentos sob o comando do técnico Gilson Kleina. Terminou a primeira fase em 3º lugar. Em seguida, nas fases eliminatórias, passou por Toledo e PSTC. Na final, veio a primeira grande decepção do ano. Levou 3 a 0 do Atlético na Arena da Baixada. Na partida de volta, no Couto Pereira, outra derrota, agora por 2 a 0.

Com Kleina, o Coxa sofreu mais decepções. O time foi eliminado já na segunda fase da Copa do Brasil pelo Juventude, da Série C. Na Primeira Liga, caiu na primeira fase.

O treinador começou o Brasileirão sob forte pressão. Durou cinco rodadas. Foi demitido após a derrota por 4 a 3 para a Chapecoense, na Vila Capanema. A diretoria colocou o auxiliar-técnico Pachequinho no cargo e afirmou que ele ficaria até o fim do primeiro turno. O time não decolou e ficou na zona de rebaixamento. Pachequinho saiu após três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Carpegiani foi contratado para salvar o Coxa. E conseguiu. Reorganizou taticamente a equipe e conseguiu reação no Brasileirão. O time escapou do rebaixamento com duas rodadas de antecedência. E ainda tiunha chances de obter vaga na Sul-Americana. Mas o clube perdeu as duas últimas partidas e jogou a vaga fora.

Na Copa Sul-Americana, o Coritiba sofreu para passar pelo Vitória. Em seguida, pegou o Belgrano e ganhou nos pênaltis, com grande atuação do goleiro Wilson. Nas quartas de final, pegou o fantástico Atlético Nacional, da Colômbia, campeão da Libertadores. O time de Carpegiani conseguiu um empate no Couto Pereira, mas levou 3 a 1 na Colômbia.

No aspecto individual, a revelação foi o meia Raphael Veiga, 21 anos. Ganhou chance como titular só na 16ª rodada do Brasileirão e se tornou o destaque da equipe. Acabou comprado pelo Palmeiras.

Todos os jogos

Primeira Liga

25/1 Inter 0x0 Coritiba

7/2 Grêmio 1x0 Coritiba

10/3 Coritiba 3x0 Avaí

Coritiba eliminado na 1ª fase

Estadual

30/1 Coritiba 4x0 Cascavel

4/2 Foz 0x3 Coritiba

11/2 Coritiba 1x1 Londrina

14/2 Toledo 3x2 Coritiba

21/2 Coritiba 4x0 Operário

25/2 Coritiba 3x3 Rio Branco

28/2 PSTC 2x1 Coritiba

6/3 Coritiba 3x0 Paraná

13/3 J.Malucelli 1x0 Coritiba

20/3 Atlético 0x2 Coritiba

27/3 Coritiba 3x1 Maringá

3/4 Toledo 0x2 Coritiba

9/4 Coritiba 4x0 Toledo

17/4 PSTC 0x3 Coritiba

23/4 Coritiba 2x0 PSTC

1/5 Atlético 3x0 Coritiba

8/5 Coritiba 0x2 Atlético

Coritiba vice-campeão

Copa do Brasil

13/4 Guarany-CE 0x3 Coritiba

11/5 Juventude 1x0 Coritiba

19/5 Coritiba 2x2 Juventude

Coritiba eliminado na 2ª fase

Brasileirão

14/5 Coritiba 1x0 Cruzeiro

22/5 Santos 2x1 Coritiba

25/5 Coritiba 1x1 São Paulo

29/5 Grêmio 2x0 Coritiba

1/6 Coritiba 3x4 Chapecoense

4/6 Corinthians 2x1 Coritiba

12/6 Coritiba 3x2 Sport

15/6 Coritiba 2x2 Palmeiras

18/6 América-MG 2x1 Coritiba

23/6 Coritiba 1x1 Inter

26/6 Figueirense 0x0 Coritiba

29/6 Coritiba 1x0 Atlético-PR

2/7 Fluminense 0x0 Coritiba

9/7 Coritiba 0x0 Botafogo

18/7 Atlético-MG 2x1 Coritiba

23/7 Santa Cruz 0x1 Coritiba

31/7 Coritiba 0x2 Flamengo

3/8 Vitória 3x1 Coritiba

7/8 Coritiba 3x1 Ponte Preta

14/8 Cruzeiro 2x2 Coritiba

21/8 Coritiba 2x1 Santos

28/8 São Paulo 0x0 Coritiba

7/9 Coritiba 4x0 Grêmio

11/9 Chapecoense 1x0 Coritiba

14/9 Coritiba 1x1 Corinthians

18/9 Sport 0x1 Coritiba

24/9 Palmeiras 2x1 Coritiba

3/10 Coritiba 3x0 América-MG

6/10 Inter 1x0 Coritiba

12/10 Coritiba 0x0 Figueirense

16/10 Atlético 2x0 Coritiba

23/10 Coritiba 1x1 Fluminense

29/10 Botafogo 0x0 Coritiba

06/11 Coritiba 2x0 Atlético-MG

16/11 Coritiba 1x0 Santa Cruz

20/11 Flamengo 2x2 Coritiba

28/11 Coritiba 0x1 Vitória

11/12 Ponte Preta 2x0 Coritiba

Coritiba terminou em 15º lugar

Copa Sul-Americana

25/8 Vitória 2x1 Coritiba

31/8 Coritiba 1x0 Vitória

21/9 Coritiba 1x2 Belgrano-ARG

28/9 Belgrano-ARG 1x2 Coritiba

Nos pênaltis, Belgrano 3x4 Coritiba

19/10 Coritiba 1x1 Atlético Nacional-COL

26/10 Atlético Nacional-COL 3x1 Coritiba

Coritiba eliminado nas quartas-de-final