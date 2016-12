Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 6,6 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4270 da Quina, sorteadas nesta quarta-feira (21) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 6,6 milhões. Os números sorteados foram: 12, 18, 32, 52 e 57. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 101 apostas ganhadoras, R$ 5.366,54 Terno - 3 números acertados -7.757 apostas ganhadoras, R$ 105,07 Duque - 2 números acertados - 187.987 apostas ganhadoras, R$ 2,38

LOTOFÁCIL

Uma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 1454 da Lotofácil. O bilhete premiado foi comprado em Goiânia (GO). O vencedor levará R$ 1.592.697,16. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.592.697,16 14 acertos - 422 apostas ganhadoras, R$ 1.658,97 13 acertos - 15.263 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 183.501 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 984.525 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do sorteio 05140 da Loteria Federal: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º 58186 350.000,00 2º 42868 19.000,00 3º 48936 16.000,00 4º 71122 14.000,00 5º 40826 12.012,00