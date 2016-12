Base da GCM é alvo de tiros em Taboão da Serra (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma base móvel da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi alvo de tiros no bairro Cidade Intercap, em Taboão da Serra, Grande São Paulo, na noite desta quarta-feira (28). Por volta das 21h, o garupa de uma moto disparou vários tiros contra a base móvel na rua Iracema Cena de Cerqueira Santos. Após o ataque, os criminosos fugiram. Segundo a GCM, os dois guardas que estavam de plantão conseguiram se abrigar e não ficaram feridos. Ao menos cinco tiros atingiram a lateral da base da GCM. A perícia no local do ataque será feita nesta quinta (29) durante o dia, de acordo com informações do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado.