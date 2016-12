Fluminense aceita pagar parte do salário de Cícero no São Paulo por dois anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está muito perto de anunciar mais um reforço para 2017. Para atender ao pedido do técnico Rogério Ceni, o clube pretende fechar contrato de dois anos com o meio campista Cícero. O clube paulista contou com o apoio do Fluminense para entrar em acordo com o jogador. O clube carioca tem vínculo com o atleta até o fim de 2017. Mesmo assim, o Fluminense se colocou à disposição para pagar parte do salário do jogador nos próximos dois anos. Desta maneira, o time carioca poderia quitar as dívidas que têm com o atleta. Por outro lado, o jogador poderá manter os seus vencimentos sem ultrapassar o teto de R$ 350 mil imposto pelo São Paulo. A ideia dos clubes é que a transação seja formalizada nos próximos dias. O único entrave é a autorização do empresário Eduardo Uram, que ainda não aceitou abrir mão de sua comissão. Até o momento, Cícero ainda não foi inscrito na lista de jogadores que vão disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos, em janeiro. Porém, não está descartada a possibilidade de ele ser inserido no elenco e participar da pré-temporada. Cícero jogou no São Paulo entre 2011 e 2012 e deixou boa impressão para o ex-goleiro e futuro técnico Rogério Ceni. No total, disputou 92 partidas pelo Tricolor e marcou 16 gols. Até o momento, o São Paulo contratou o goleiro Sidão e os atacantes Wellington Nem e Neilton para 2017. Por outro lado, o time não conta com Michel Bastos, Carlinhos, Hudson, Mena, Kelvin, Ytalo e o goleiro reserva Léo.