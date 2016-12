Caminhão tomba e motorista morre na BR-376, perto de Guaratuba

Um acidente no quilômetro 668 da BR-376, na região de Guaratuba, na manhã desta quinta (29) deixou uma homem morto. O De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão foi contornar a “Curva da Santa”, uma famosa curva do trecho de serra, e tombou.

O trânsito está em apenas uma faixa, no sentido Santa Catarina. O congestionamento chega a cinco quilômetros.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhão estava carregado de farinha de trigo.