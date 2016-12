Um rapaz de 18 anos, morador de Curitiba desapareceu após a canoa em que estava virar na Praia da Pita, próximo do porto de Antonina, Litoral do Parana. A bordo estava também dois primos, que conseguiram nadar ate um local seguro. Bombeiros e aeronave Falcão realizam buscas na região

Corpo de Bombeiros retomou as buscas ao rapaz manhã desta quinta (29) O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas guarnecido com um Bombeiro Militar especializado desloca no momento para apoiar a operação.