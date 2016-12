Santos pensa em Marquinhos Gabriel e cogita ceder volante ao Corinthians

DASSLER MARQUES E SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atrás de nomes para o setor ofensivo na próxima temporada, o Santos pensa novamente em Marquinhos Gabriel. Contratado a peso de ouro pelo Corinthians em 2016, o meia não conseguiu repetir as atuações que havia tido no ano passado, justamente na Vila Belmiro. A direção santista, porém, ainda não formulou propostas oficialmente, e pensa em alternativas de negócio. Uma delas seria enviar o volante Alison para o Corinthians. O jogador de 23 anos foi procurado pela direção corintiana no início da temporada e está sem espaço com o treinador Dorival Júnior. Leandro Donizete, da mesma posição, já foi contratado na Vila Belmiro. Alison, nesse momento, porém, não é um Plano A no Parque São Jorge. Rithelly é o nome preferido. A fim de viabilizar um negócio, o Santos buscou informações sobre Marquinhos Gabriel nos últimos dias para decidir se avançaria. Além de saber da disposição do meia em jogar novamente na Vila Belmiro, a direção foi informada de que o Corinthians desejaria algo em torno de R$ 9 milhões para vender o atleta. Emissários do atleta contatados pela reportagem, entretanto, negam trabalhar para que ele deixe o Corinthians. Há o entendimento de que Marquinhos Gabriel teve pouco tempo e um ano atípico para mostrar todo seu futebol no Parque São Jorge em 2016. A própria direção corintiana também não quer ceder o meia por valores muito abaixo do investido – R$ 10,5 milhões por 70% de direitos econômicos. No entanto, dirigentes santistas entendem que o meia ficou desvalorizado e já vale o mesmo valor que foi aplicado em abril desse ano, quando o Corinthians fez sua aquisição. Marquinhos Gabriel, de qualquer maneira, é um nome que agrada bastante o técnico Dorival Júnior, responsável por recuperar o atleta na temporada 2015. Já o volante Alison tem contrato com o Santos válido por somente mais um ano. Em 2016, ele atuou em dez partidas, sendo apenas uma pelo Campeonato Brasileiro. Um dos motivos foi uma lesão ligamentar no joelho em julho deste ano. Hoje com 23 anos, ele se destacou no Santos entre 2013 e 2014, mas perdeu espaço com as lesões e os problemas físicos.