Dívida de R$ 1,6 milhão com agentes de BH faz Rithely evitar o Atlético-MG

VICTOR MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após perder dois dos volantes que faziam parte do elenco em 2016 –Júnior Urso e Leandro Donizete– o Atlético-MG prioriza jogadores da posição na busca por reforços para a próxima temporada. Entre os nomes consultados pelo clube está o de Rithely, que está no Sport. No entanto, o jogador não vai reforçar o Atlético em 2017. Além da dificuldade existente na negociação, o jogador não tem interesse em morar em Belo Horizonte, como apurou a reportagem. E o motivo é ligado ao futebol. Atualmente o jogador do Sport é representado por Roberto Faustim, mas antes de assinar com o atual procurador, Rithely tinha um contrato com Ângelo Pimentel. Para romper com o antigo representante, o jogador precisava pagar R$ 400 mil, o que foi feito por outro agente de Belo Horizonte. No entanto, Rithely não pagou os R$ 400 mil. Desde então a dívida só aumentou. Com multas estipuladas pela justiça e juros, o valor já supera a marca de R$ 1,6 milhão. Embora o jogador demonstre interesse em jogar pelo Atlético, o fato de morar em Belo Horizonte gerou incomodo no atleta, que mesmo morando em Recife sofreu bastante com a ação judicial movida desde 2011 pela CDR Consultoria Esportiva LTDA, empresa de Angelo Pimentel. Revelado pelo Goiás, Rithely trocou o clube esmeraldino pelo Sport em maior de 2011, quando deveria acertar a quantia devida aos empresários. Recentemente, os empresários tiveram uma vitória na justiça e o jogador teve alguns bens e contas bancárias bloqueadas pela Justiça. Mas o futuro do volante deve ser mesmo longe de Recife. Apesar de a diretoria do Sport fazer jogo duro para liberar o jogador que foi destaque do clube nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, o próprio Rithely já deixou claro seu interesse em defender o Corinthians a partir de 2017.