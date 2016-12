Salário emperra novo empréstimo ao Fla, e Fernandinho volta ao Grêmio Comente

MARINHO SALDANHA E VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernandinho se reapresentará com os demais jogadores do Grêmio em 11 de janeiro. Sem acerto para permanecer no Flamengo, o jogador foi aprovado pelo técnico Renato Gaúcho. O atacante não renovou com o time rubro-negro por conta do alto salário. Emprestado ao clube carioca no segundo semestre deste ano, o jogador de 31 anos tinha vencimentos divididos. O clube gaúcho pagava perto da metade dos R$ 350 mil mensais recebidos pelo atleta. Para aceitar a última proposta do Flamengo -ampliação no vínculo de empréstimo-, o clube gaúcho não queria seguir bancando tal valor. A quantia teria que partir na íntegra dos cofres cariocas. Com isso, houve recuo. O Flamengo chegou a tentar negociação para comprar os direitos do atleta. O valor seria abatido do devido pelo Grêmio na chegada do zagueiro Wallace Reis. Os gaúchos parcelaram o pagamento e ainda não quitaram a dívida. No entanto, tal situação não avançou por discordância nos valores. Em Porto Alegre, Fernandinho não teve a melhor sorte. Chegou indicado por Enderson Moreira, mas o treinador caiu pouco depois de sua estreia. Com Felipão foi afastado do elenco principal e depois emprestado ao Hellas Verona, da Itália. Voltou, foi aproveitado por Roger Machado, chegou a ser titular, mas oscilou e novamente acabou liberado, desta vez para o Flamengo. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Mas desta vez a perspectiva é diferente. Renato Gaúcho aprovou, de pronto, o nome do jogador, que deve receber mais oportunidades no ano que vem. Consultado pela reportagem, o vice de futebol gremista, Odorico Roma, confirmou que Fernandinho irá se reapresentar junto aos demais jogadores do elenco.