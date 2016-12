Mesmo em crise, Hospital Evangélico garante atendimento a queimados

(foto: Franklin de Freitas)

O setor de atendimento a queimados do Hospital Evangélico não sofreu impacto com os problemas financeiros da instituição e deve funcionar normalmente na virada do ano, quando muitas pessoas costumam ficar feridas com fogos de artifício.

O hospital está sob o comando de interventores por determinação da Justiça do Trabalho desde 17 de dezembro de 2014. Antes disso, a instituição era gerida pela Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba.



Sem dinheiro para a compra de materiais e medicamentos, o Evangélico está com parte dos serviços suspensos, mas o interventor da instituição, Carlos Motta, garante que a ala de queimados, que é referência nesse tipo de tratamento, não vai sofrer qualquer tipo de redução nos serviços. Além disso, a maternidade de alto risco também não vai ter o atendimento alterado.

De acordo com o interventor Carlos Motta, os insumos para a virada do ano já estão garantidos.



Atualmente, o Hospital Evangélico conta com 434 leitos gerais, sendo 373 disponíveis à rede pública de saúde. Mensalmente, o Evangélico realiza em Curitiba cerca de 29 mil consultas e mais de 30 mil procedimentos de diagnósticos e terapias em ambulatórios.