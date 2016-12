BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reformulação no departamento de futebol do Vasco anunciada pelo presidente Eurico Miranda não para. Além de trocar a comissão técnica de Jorginho pela de Cristóvão Borges e trazer o gerente de futebol Anderson Barros, a diretoria já comunicou a alguns "medalhões" do elenco que eles não serão aproveitados em 2017. Os nomes mais conhecidos são os do atacante Jorge Henrique, campeão mundial pelo Corinthians, o volante Diguinho, campeão brasileiro pelo Fluminense, e o lateral esquerdo Julio Cesar, ambos com mais de 30 anos. Acompanham eles os atacantes Leandrão e Júnior Dutra, que havia sido indicado por Jorginho. A ideia da diretoria vascaína é negociá-los por empréstimo, já que todos possuem contrato com o clube. Caso não consigam uma transferência por agora, se reapresentarão no dia 2 de janeiro e farão um planejamento de treinos em separado. Jorge Henrique, de 34 anos, despertou recentemente o interesse do Santa Cruz, mas o seu alto salário inviabilizou a continuidade do negócio. O clube pernambucano pretende reduzir os custos após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Jorge Henrique chegou ao Vasco em 2015, disputou 65 jogos e fez quatro gols. Embora fosse considerado um atacante importante taticamente pelo técnico Jorginho, ele nunca caiu nas graças da torcida. Ano passado, o experiente jogador renovou seu contrato até o fim de 2017 com o time cruzmaltino. Diguinho foi vaiado em alguns jogos por conta de falhas e enfrenta forte rejeição da torcida, assim como Julio Cesar. A decisão adotada bate com a linha de raciocínio que o clube optou de rejuvenescer o elenco para 2017.