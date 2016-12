Putin anuncia acordo de cessar-fogo entre regime e rebeldes na Síria

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O regime sírio e a oposição assinaram um acordo de cessar-fogo e se comprometeram a participar de uma nova rodada de negociações. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) por Vladimir Putin, presidente da Rússia, que anunciou também a redução de seu envolvimento no conflito, iniciado em 2011. O Exército sírio afirmou que os embates serão paralisados a partir da meia-noite local (20h em Brasília). O cessar-fogo já vinha sendo debatido. O governo turco havia anunciado, na véspera, a possibilidade de que os ataques fossem interrompidos antes das negociações políticas. Rússia e Turquia são os principais mediadores hoje na Síria, progressivamente excluindo os EUA. O regime e a oposição assinaram três documentos: o acordo pelo cessar-fogo, uma lista de garantias para manter a trégua e o comprometimento em participar das negociações políticas futuras. Deve haver um encontro no Cazaquistão envolvendo Rússia, Turquia, Irã, Egito e as partes sírias envolvidas. O anúncio deve ser recebido, no entanto, com cautela. Mesmo o presidente russo reconheceu que a situação do cessar-fogo era "frágil". Rússia e Turquia defendem, afinal, posições opostas. Putin é o principal aliado do ditador sírio Bashar al-Assad, enquanto o presidente turco Recep Tayyip Erdogan vem exigindo sua renúncia. A Turquia pede também que a milícia libanesa Hizbullah deixe a Síria, uma imposição que incomoda o Irã. A participação do Hizbullah foi fundamental para garantir a sobrevivência do regime sírio, que chegou a ser ameaçado no início do conflito. O cessar-fogo não inclui facções terroristas como o Estado Islâmico e a Jabhat Fateh al-Sham (antiga Jabhat al-Nusra, ligada à rede Al Qaeda), que são importantes atores no conflito.