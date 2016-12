Livro faz mosaico sobre o sambalanço, estilo dançante 'esnobado pela crítica'

LUIZ FERNANDO VIANNA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem não se atreve a dizer do que é feito o sambalanço não precisa se envergonhar. Jornalistas e mesmo músicos têm dificuldade para traduzir esse subgênero do samba, nascido em meados da década de 1950. Nos últimos 15 anos, nas brechas de outros projetos, o crítico Tárik de Souza reuniu informações para o livro que está lançando agora: "Sambalanço, a Bossa que Dança - Um Mosaico". A palavra "mosaico" no título indica que a obra não aspira a ser um tratado teórico. Após um pequeno ensaio introdutório, Tárik lista 80 discos marcantes, apresenta 15 entrevistas e mais 13 verbetes biográficos. "Sempre achei estranho a bossa-nova ter tantos teóricos e o sambalanço não ter nada. Ele foi ignorado. Ninguém sistematizou, delimitou", afirma o crítico. Parte das entrevistas foi feita para o documentário quase homônimo de Fabiano Maciel, "Sambalanço, a Bossa que Dança". O filme está pronto desde dezembro de 2015, mas aguarda liberação da Ancine (Agência Nacional do Cinema) para estrear. "O sambalanço foi muito popular na época e acabou esnobado pela crítica", diz Maciel. Para Tárik, a onda começou em duas pequenas boates da Zona Sul carioca, ambas com pianistas talentosos como proprietários: a Drink, de Djalma Ferreira (1913-2004), e a Arpège, de Waldir Calmon (1919-1982). Mas quem se tornou o nome mais forte foi Ed Lincoln (1932-2012). Pilotando seu órgão Hammond à frente de um conjunto de ótimos músicos, o cearense radicado no Rio comandava bailes em que centenas de pessoas dançavam por até cinco horas. "A marca do sambalanço é o samba tocado no órgão e no Solovox, que é aquele pré-sintetizador eletrônico. É a eletrificação do samba mais a percussão caribenha", delimita Tárik. Ele ainda arrisca que o samba-exaltação dos anos 1930 e 1940 -cujo exemplo maior é "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso- foi precursor do sambalanço, por apontar "na direção dos gestos largos da dança, abrindo espaço para repiques e interseções de percussão e metais em brasa". Outro organista de destaque foi Walter Wanderley (1932-1986), que estourou nos EUA em 1966 com sua versão de "Samba de Verão" (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle) e nunca mais voltou. E nas escalações dos protagonistas estão o violonista e guitarrista Durval Ferreira (1935-2007) e o cantor Orlandivo, este perto de completar 80 anos. Crooner do conjunto de Ed Lincoln e autor de sucessos como "Samba Toff", ele recebeu do então Jorge Ben a incumbência de lançar "Mas que Nada" e "Por Causa de Você, Menina". Mas convenceu o compositor de que era o próprio quem deveria gravar esses espécimes muito peculiares de sambalanço. Para marcar o ritmo, Orlandivo usa um chaveiro com sete chaves. Seus discos passaram a ser cultuados e pirateados na Inglaterra, no Japão e em outros países. De 2003 a 2006, Henrique Cazes, músico e estudioso de choro, participou com Orlandivo do quinteto Sambaflex. Com um cavaquinho elétrico, Cazes evocava o órgão de Ed Lincoln. "Música para dançar não é música para ouvir. É preciso aprender a dinâmica do baile. Eu fui aprender com o Orlandivo", conta. Para ele, fundamental no sambalanço é o andamento da música. "É mais lento, para que um casal possa dançar 50 minutos sem parar. Não é para ficar esbaforido depois de dois números." O sambalanço ainda é praticado por nomes como Rogê e Clara Moreno no Rio, Clube do Balanço em São Paulo. "Existem talentos hoje capazes de fazer coisas muito criativas. O que não existe é oportunidade. É mais fácil pôr um DJ para tocar do que um conjunto, uma orquestra", diz Cazes. SAMBALANÇO, A BOSSA QUE DANÇA - UM MOSAICO AUTOR: Tárik de Souza EDITORA: Kuarup QUANTO: R$ 35,90 (272 págs.)