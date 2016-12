Embaixador da Grécia desapareceu no Rio há três dias, afirma polícia

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, 59, está desaparecido há quase três dias no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela Polícia Civil. Agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) procuram pelo embaixador, que teria sido visto pela última vez na noite da última segunda (26) -a localização não foi informada. Funcionários do Consulado da Grécia no Rio não dão informações sobre o paradeiro de Amiridis. A Embaixada da Grécia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Amiridis é um apaixonado pelo Rio e já foi cônsul na cidade de 2001 até 2004. Em janeiro deste ano, ele assumiu o posto em Brasília. Nas suas folgas, ele costuma passar alguns dias no Rio. O embaixador é formado em direito pela Universidade de Aristóteles em Tessalônica, na Grécia. A sua carreira diplomática começou em 1985. Antes de assumir o posto em Brasília, ele foi embaixador da Grécia na Líbia por quatro anos a partir de 2012.