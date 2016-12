Ação de Doria terá troca de lixeiras e combate a pichadores e camelôs

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito eleito João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (28) o plano para a realização de seu programa de zeladoria, que incluirá troca de lixeiras de plástico por modelos maiores de ferro, câmeras para coibir pichações e retirada de camelôs ilegais. Batizado como Cidade Linda, o projeto que será iniciado no dia 2 de janeiro consiste numa força-tarefa que inclui limpeza, poda de árvores, desobstrução de bocas-de-lobo e reparos de muros pichados. Trata-se de ação similar ao programa Belezura, implantado por Marta Suplicy (prefeitura entre 2001 e 2004 pelo PT). No primeiro eixo, da avenida Nove de Julho, Doria anunciou que serão 1.291 pessoas trabalhando, 9.000 m² de pintura de sinalização horizontal, poda de cem árvores, entre outras ações. O programa incluirá a troca das lixeiras de plástico por modelos de ferro, maiores. O tucano afirmou que o material e pagamento das horas extras dos funcionários serão bancados pelas prestadoras de serviços -serão dez concessionárias no total. Doria negou que o deslocamento do efetivo para o programa possa afetar a zeladoria de outras regiões da cidade. Entre os serviços, também estão programados colocação de câmeras nos locais com monumentos e vigilância da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para combater pichações nos eixos do Cidade Linda. "Não vai ter mais essa moleza de pichar a cidade na hora que quiser. Acabou", disse Doria. Ele disse que o grafiteiro Eduardo Kobra coordenará um programa voltado aos pichadores, Arte Urbana. A mesma fiscalização acontecerá em relação aos camelôs ilegais, segundo o prefeito eleito. Em sua gestão, diz ele, serão criados novos shoppings populares. MANUTENÇÃO O tucano prometeu que haverá manutenção das ações do programa, uma das grandes críticas à áção promovida na década passada por Marta Suplicy. A população poderá ajudar a fiscalizar a manutenção, segundo Doria, por meio de denúncias. "Parte do programa, chamado Olho Vivo, permitirá que a população possa opinar e denunciar. Seja a denúncia de um serviço que não funciona bem no plano da zeladoria ou um mau cidadão que descartou um sofá [num local irregular]", disse Doria O tucano exibiu fotos de lixo na rua, calçadas quebradas, pichações, entre outros locais. No entanto, afirmou que não se tratam de críticas à zeladoria da gestão Fernando Haddad (PT). "A campanha acabou. Nós temos que olhar para a frente. Não vamos ficar fazendo crítica, avaliação sobre o que passou. Não vamos fazer governo com retrovisor, nosso governo só tem olhar para a frente", disse. Doria e os secretários estarão vestidos gari, atitude que foi defendida pela futura secretária de Direitos Humanos, Patrícia Bezerra. "O prefeito João Doria tem nos conclamado para tirar essa coisa vestal de secretários e descer num patamar abaixo, para se humanizar e se colocar num lugar do outro. Colocar uma roupa que o gari usa para prestar serviço na cidade é também colocar a roupa que a gente tem que vestir a serviço da cidade", disse ela. MORADORES DE RUA A equipe de Doria afirma que os moradores de rua não serão automaticamente retirados da área de abrangência do Cidade Linda. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Soninha Francine (PPS), será oferecida assistência gradual a essa população. "Quem está na calçada, no meio fio, a centímetros da roda dos carros, tem que estar num local mais seguro", disse. Doria afirma ter se reunido com o padre Julio Lancellotti, que se tornou um dos maiores críticos da gestão Haddad. "Vamos respeitar os direitos humanos e outros direitos da população de rua", disse. O tucano afirmou que reformulará os abrigos, que passarão a chamar espaços Vida, após reformas executadas pela iniciativa privada.