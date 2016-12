Palmeiras trabalha por troca com o Sport e faz busca por lateral direito

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Samuel Xavier, 26 anos, foi procurado pelo Palmeiras na quarta-feira (28). A informação é confirmada pelo Sport, atual clube do jogador. A indicação foi feita por Eduardo Baptista, sucessor de Cuca no Palestra Itália e que comandou Samuel na Ilha do Retiro, em 2015. "Ontem tivemos uma sondagem para saber se existia interesse do Sport em negociar, mas ainda não abrimos essa negociação. O Eduardo conhece muito o Samuel, é um jogador que tem se destacado muito por aqui", explicou o diretor de futebol Aloísio Maluf. Informalmente, a direção do Palmeiras já realizou consultas a alguns atletas do elenco para saber quem estaria disposto a uma transferência por empréstimo para o Sport, conforme apurou a reportagem. Há a intenção de envolver membros do atual grupo em negociações, já que o elenco é considerado inchado. Nomes como os laterais Lucas e João Pedro, os volantes Arouca e Rodrigo, os meias Allione e Cleiton Xavier e o atacante Rafael Marques estão entre os cotados para deixar o Palmeiras. Samuel Xavier é titular absoluto do Sport nos últimos dois anos e teve, em 2016, seu ponto alto no clube. Com 58 partidas disputadas, foi o jogador rubro-negro mais assíduo. Há um elemento facilitador para eventual transferência: Samuel Xavier é representado pelo agente Eduardo Uram, um dos empresários com melhor trânsito no Palmeiras atualmente.