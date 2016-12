Maria Ribeiro comentou nesta quarta (28), pela primeira vez, sua saída do "Saia Justa" (GNT), do qual fazia parte desde 2013. "Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as inúmeras mensagens de amor que tenho recebido", disse. O recado foi dado por meio de um vídeo inspirado no histórico clipe de "Subterranean Homesick Blues", de Bob Dylan, e publicado no Instagram. A atriz e apresentadora não disse nada, apenas mostrou uma sequência de plaquinhas com frases de agradecimento. "Também fiquei triste, mas tá tudo certo", começou. "Sei que Barbara [Gancia, que também deixou o 'Saia'] e eu deixamos nossa marca. Foram quatro anos lindos (um mandato!) de uma troca real e transformadora entre mulheres incríveis." Ela afirmou ainda que continuará aprendendo com as próximas "saias", como as integrantes da atração são chamadas, "porque o que não falta nessa vida é mulher interessante para ocupar aquele sofá". O programa, que está há quase 15 anos no ar no GNT, será reformulado mais uma vez em 2017. Esta última formação foi a mais longeva: quatro temporadas. Astrid Fontenelle e Monica Martelli continuam no Saia.