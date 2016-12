Trump diz que ONU é 'perda de tempo e de dinheiro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito dos EUA Donald Trump acusou a ONU (Organização das Nações Unidas) de ser uma "perda de tempo e de dinheiro" e de mais causar do que solucionar problemas. O empresário já havia chamado a ONU de um "clube para se divertir" após a aprovação, no Conselho de Segurança, de uma resolução exigindo o fim das construções em assentamentos israelenses nos territórios palestinos na última semana. Na quarta-feira (28) à noite, ele manteve as críticas e disse que a organização tem um "grande potencial", mas não está se mostrando à altura dele. "Quando você vê as Nações Unidas resolvendo problemas? Elas não resolvem, elas causam problemas", disse a jornalistas em Palm Beach, na Flórida, onde passa o fim de ano. "Se a ONU desenvolver seu potencial, seria muito bom. Mas se não, é uma perda de tempo e dinheiro", completou. Apesar das críticas, quando foi questionado por um repórter, Trump não defendeu a saída dos Estados Unidos da instituição de 71 anos. Trump reagiu de forma dura à posição do governo Obama de se abster da votação no Conselho de Segurança sobre os assentamentos israelenses. O secretário de Estado John Kerry disse, também na quarta-feira (28), que a abstenção foi para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados para a região.