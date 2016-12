Governo não dará ajuda financeira a Estados em crise, diz secretário do RS

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo federal não ajudará financeiramente os Estados em pior situação fiscal, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, afirmou nesta quinta-feira (29) o secretário de Fazenda gaúcho, Giovani Feltes. A declaração foi dada por ele após reunião no Ministério da Fazenda com a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi. "Hoje há uma impossibilidade legal de se exercitar isso [ajuda financeira]. Claro que nós lamentamos", afirmou o secretário. O presidente da República, Michel Temer, decidiu nesta semana vetar o programa de recuperação fiscal criado para Estados em pior situação, que previa que os entes da federação nessa situação pudessem suspender o pagamento das suas dívidas por 36 meses, ou seja, enquanto durasse sua reestruturação financeira. O veto aconteceu porque o projeto aprovado na Câmara não incluía a extensa lista de contrapartidas exigida pela equipe econômica, entre elas privatizações, aumento da contribuição previdenciária do funcionalismo e congelamento de reajustes negociados com servidores. De acordo com Feltes, os Estados precisarão aguardar o envio de um novo projeto de lei, o que deve acontecer somente em fevereiro. "Há que se aguardar o envio de um novo projeto", afirmou.