Sindicato diz que prefeitura não pagou férias; Prefeitura diz que depósito sai na sexta

Os servidores municipais que entram em férias neste momento vão ficar sem o terço de férias. Segundo as informações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc), a gestão Gustavo Fruet, ao publicar ao folha salarial dos trabalhadores, nesta quinta-feira, 29, não honrou o compromisso salarial.

Ainda conforme o sindicato, em nota publicada ontem, foi informado apenas que "a Secretaria Municipal de Finanças confirmou, na tarde desta quarta-feira (28), que a folha salarial do mês de dezembro do funcionalismo municipal seria paga nesta quinta-feira (29)". No entanto, o valor do terço de férias, tampouco a quantidade de servidores que estão sendo prejudicados não foi mencionado.

Em nota o Sismuc informou que, devido ao recesso nos dias 28, 29 e 30, conforme o Decreto 1365/16, os equipamentos administrativos estão fechados. Por isso, o sindicato deve procurar o novo prefeito Rafael Greca já na segunda-feira, 2 de janeiro, para solicitar a solução do caso.

Em nota distribuída pela assessoria de comunicação, a prefeitura informou que o valor do terço de férias será pago nesta sexta-feira, 30. "A Prefeitura de Curitiba encerra o ano com o pagamento da folha salarial de dezembro, incluindo todos os benefícios e gratificações dos servidores municipais, como terço de férias, 13º salário, horas extras e descanso semanal remunerado.

Nesta quinta-feira (29), foram pagos, com um dia de antecedência, os salários dos 46 mil servidores, ativos e inativos. E nesta sexta-feira (30) mesmo com o feriado bancário, os servidores vão receber o pagamento das férias.