Temer tira folga e viaja para Réveillon em base militar no Rio

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer tirou folga e viaja ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29), onde passará a virada do ano. O peemedebista fará a viagem com a família e deve ficar até a próxima segunda-feira (2) em uma base militar em Restinga da Marambaia, região administrada pela Marinha. A primeira-dama Marcela Temer queria que a folga do presidente se estendesse até quarta-feira (4), mas o peemedebista pediu que os ministros retornem na segunda-feira (2), quando deverá ser promovida reunião ministerial para discutir a pauta prioritária para o início de 2017. No início de janeiro, o presidente também deve definir uma minirreforma ministerial, que deverá ser anunciada em fevereiro, após a definição do novo presidente da Câmara dos Deputados. Ele avalia fazer trocas em pastas como Saúde, Trabalho, Planejamento e Meio Ambiente. A base militar no Rio de Janeiro era usada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no período em que ficou à frente do Palácio do Planalto. No local, ele costumava andar de lancha com a mulher, Ruth Cardoso, e os filhos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou o local durante feriados de Carnaval. Em 2008, ele cogitou visitá-lo no Ano-Novo, mas desistiu de última hora e preferiu comemorar em Brasília, na Granja do Torto. Em pronunciamento à imprensa, nesta quinta-feira (29), o presidente ignorou as denúncias de irregularidades contra integrantes do governo federal e a queda de seis ministros. Ele não lembrou, por exemplo, da saída de Geddel Vieira Lima da Secretaria de Governo, após ser acusado de atuar em nome de interesses próprios, ou da delação premiada de um ex-executivo da Odebrecht, a qual teve como desfecho a queda do assessor presidencial José Yunes, amigo pessoal do presidente. Na tentativa de impor uma pauta positiva, no esforço de superar a atual crise política, o presidente focou seu discurso feito no Palácio do Planalto em realizações na área econômica, como o envio da reforma previdenciária e a aprovação da proposta do teto de gastos públicos.