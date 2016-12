Motorista encontra 12 quilômetros de lentidão em Praia de Leste

(foto: Pedágio em São José dos Pinhais)

O movimento em direção às praias do Paraná já está intenso. Segundo as informações da Ecovia, às 15h30, passavam pela rodovia 1.576 carros por hora na BR-277, sentido Curitiba/Litoral. Os motoristas que estão chegando à Praia de Leste enfrentam lentidão de 12 quilômetros.

A Ecovia estima que nesta quinta-feira, 29, mais de 27 mil devem circular pela rodovia sentido Litoral e o tráfego ficará alto na BR-277 a partir das 11h com fluxo de 1,2 veículos/hora. Durante toda a tarde, o fluxo seguirá alto na rodovia.

Já a sexta-feira (30) estão previstos 35 mil veículos no sentido das praias paranaenses. Desde as 7 horas, o tráfego estará próximo de dois mil veículos por hora, devendo atingir 2,6 entre 16 e 17 horas.

Ao domingo (01), mais de 45 mil automóveis devem retornar a Curitiba pelas rodovias administradas pela Ecovia. Entre 8h e 23h, picos de quase três mil veículos por hora devem ser os horários com maior movimento.

O tráfego será tão alto no domingo que a Ecovia prevê ainda um resquício de movimento para segunda-feira (02), quando mais de 40 mil veículos devem viajar pela BR-277. Até o fim do dia, picos de 2,5 mil carros deve ser atingido, principalmente entre 18h e 19h.

“A dica para quem for viajar pelas rodovias do país é de sempre usarem os dispositivos tecnológicos a seus favores. Caso tenha companhia na viagem, solicite para alguém seguir a conta do Twitter da Ecovia (@ecovia) para ficar atualizado sobre informações de fluxo, picos, previsões, etc.”, conclui Boff.

Quem for viajar ao litoral nessa temporada tem à disposição três unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) localizadas nos km 35 e 10 (sentido Paranaguá) e km 61,2 (sentido Curitiba), onde há banheiro, fraldário, café, água e telefone público para uma parada estratégica.Para solicitar serviços de atendimento a panes, guincho ou mesmo informar eventuais acidentes na rodovia, o motorista pode ligar para o 0800 410 277, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia.