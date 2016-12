'Fofocando' será gravado na noite anterior

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aposta do SBT no horário vespertino, o "Fofocando" passará por mudanças a partir da próxima segunda-feira (2). A atração, além de mudar para as manhãs, não será mais produzida ao vivo, mas gravada na noite anterior à exibição, às 8h. Os apresentadores foram avisados de que entrarão em estúdio a partir das 22h deste próximo domingo (1º), feriado de Ano Novo. Dudu Camargo, o "Homem do Saco" na atração, continuará no "Fofocando" e acumulará um horário no noticiário da manhã: agora, um telejornal único durante toda a madrugada, que começar após o final do "The Noite". O jovem de 18 anos já apresentava o "Primeiro Impacto" e, em participação no "Programa Silvio Santos", contou que chegava à emissora diariamente às 3h. Também continuam na atração Mamma Bruschetta, Mara Maravilha, Leão Lobo e o jornalista Leo Dias.