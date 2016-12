Helicóptero Falcão 4 ajuda na prisão de suspeitos na Grande Curitiba

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

O Falcão 04 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) deu apoio em duas ações do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), nesta quarta-feira (28/12). As ações aconteceram em Colombo (PR) e Campo Magro (PR), ambas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e resultaram nos suspeitos conduzidos à delegacia.

